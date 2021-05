Informateur Hamer spreekt met jongeren en cultuursector

Informateur Mariëtte Hamer ontvangt donderdagochtend een zestal jongeren aan het Binnenhof. Daarna spreekt zij met enkele vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuursector. Dat heeft het bureau dat de woordvoering doet over het formatieproces laten weten.

Jongeren zijn op meerdere manieren hard geraakt door de coroncrisis, bijvoorbeeld door beperkingen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op sociaal vlak. “De informateur gaat met hen in gesprek om te luisteren naar hun ervaringen en naar ideeën en voorstellen die de positie van jongeren kunnen versterken in de komende herstelperiode.”

Ook de kunst- en cultuursector heeft harde klappen gekregen. Concert- en theaterzalen, musea en bioscopen zijn nog altijd dicht. Hamer spreekt met vertegenwoordigers van het Nederlands Film Festival, de Raad voor Cultuur, het Zuiderstrandtheater in Den Haag, het Rijksmuseum in Amsterdam en Senf Theaterproducties, over wat een nieuw kabinet moet doen “om het culturele leven weer op goed gang te brengen”.

De informateur ontving maandag en dinsdag de fractieleiders van alle achttien partijen in de Tweede Kamer. Zij vroeg met name naar hun wensen voor een herstelplan voor na de coronacrisis.