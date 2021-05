‘Kabinet kocht liever te veel dan te weinig mondkapjes na tekort’

Het kabinet heeft aan het begin van de coronacrisis bewust veel meer persoonlijke beschermingsmiddelen ingekocht dan nodig. Er moest koste wat kost voorkomen worden dat zorgmedewerkers bijvoorbeeld zonder mondkapjes zouden komen zitten, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) woensdag. “Ik zeg liever sorry voor een heleboel te veel dan dat we sorry hadden moeten zeggen voor een tekort.”

Eerder op de dag verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer waarin gewezen werd op de overdreven grote voorraden. Er zou normaal gesproken genoeg voorraad aangehouden worden voor een halfjaar, maar momenteel ligt er voldoende voor zeker tien jaar in opslag, stelde de financieel controleur van het Rijk vast.

Er is zo ruim ingekocht omdat er eerder tekorten waren in de zorg. Herhaling daarvan moest voorkomen worden. Omdat het nog wel eens voorkwam dat leveringen vertraging opliepen of helemaal niet aankwamen, werd volgens Van Ark “alles op alles” gezet om “zoveel mogelijk” middelen naar Nederland te halen. Zo lang de prijzen die gevraagd werden binnen de perken bleven, de kwaliteit goed was en het aanbod van een levering “substantieel” genoeg was, werden alle beschikbare partijen opgekocht.

De spullen die nu liggen opgeslagen, kunnen waarschijnlijk niet allemaal op tijd worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat er een houdbaarheidsdatum op zit. Van Ark zegt dat het kabinet voorraad probeert te verkopen, of weg te geven aan landen en organisaties die de artikelen hard nodig hebben.