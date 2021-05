Kamervoorzitter benadrukt: iedereen moet coronaregels opvolgen

De coronaregels in de Tweede Kamer gelden voor iedereen. Dat benadrukt voorzitter Vera Bergkamp in een brief aan de leden van het parlement, waarin een nieuwe set huisregels uiteen wordt gezet. Iedereen wordt geacht anderhalve meter afstand houden en een mondkapje is verplicht in de openbare gedeelten van het Kamergebouw, aldus Bergkamp.

De brief lijkt een boodschap aan het adres van de parlementariƫrs van Forum voor Democratie. Medewerkers van de Kamer hadden zich beklaagd over het gedrag van leden van de partij, die het nut van mondkapjes betwisten en die niet willen dragen. Ook bewaren ze geen anderhalve meter afstand tot anderen.

Bergkamp stuurt de brief namens het Presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. Aanleiding voor de huisregels “zijn de zorgen van het Presidium – die ook door verschillende Kamerbewoners en publiek zijn geuit – over het niet goed genoeg naleven van de maatregelen”, schrijft ze.

Kamerbewoners die zich niet aan de regels houden, zullen daarop worden aangesproken. “Bij herhaaldelijke overtredingen volgt een schriftelijke waarschuwing”, aldus Bergkamp. “Indien het nodig is om anderen te beschermen, in het bijzonder de medewerkers van de Kamer”, kunnen diensten van bodes of bijvoorbeeld restaurantmedewerkers worden aangepast of afgeschaald.

Kort nadat de nieuwe huisregels waren rondgestuurd, ging het alweer mis. Na haar maidenspeech in de plenaire zaal werd FVD-Kamerlid Simone Kerseboom uitgebreid gezoend en gefeliciteerd door haar fractiegenoten. Dat gebeurde onder de ogen van Bergkamp die had gevraagd de coronaregels in acht te nemen.

Bergkamp zei het “zeer te betreuren” dat de regels waren geschonden. Ze wil in de toekomst dat partijen vooraf laten weten dat ze zich aan de coronaregels houden. Fracties die deze regels niet willen respecteren, mogen dan geen felicitaties meer ontvangen in de plenaire zaal na een maidenspeech, waarschuwde de voorzitter.