Kiesraad wil briefstemmen alleen nog in andere vorm

Als het aan de Kiesraad ligt krijgt briefstemmen zoals dat bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ging geen vervolg omdat er te veel risico’s aan kleven. “Het vertrouwen in het verkiezingsproces is in Nederland nog behoorlijk groot, maar staat wel onder druk”, zegt oud-topambtenaar Wim Kuijken in een interview met de Volkskrant. Hij is dit jaar aangetreden als voorzitter van de Kiesraad.

Bij het briefstemmen ging twee maanden geleden van alles mis. Veel 70-plussers begrepen de instructies niet waardoor stemmen ongeldig moesten worden verklaard. Nog tijdens de verkiezingen vaardigde het ministerie van Binnenlandse Zaken een richtlijn uit over het wel of niet terzijde leggen van geretourneerde enveloppen. Mocht briefstemmen toch een vervolg krijgen, dan pleit de Kiesraad voor een andere vorm: alleen op aanvraag en de kiezer moet een kopie van een identiteitsbewijs meezenden.

“Ik stel vast dat er van die 2,4 miljoen briefstembiljetten 1,3 miljoen niet zijn benut”, zegt Kuijken. “Alleen al het in omloop brengen van die biljetten, zonder dat je daar echt controle op hebt, brengt risico’s met zich mee. Je kunt niet bewijzen dat onbevoegden gebruik hebben gemaakt van biljetten en datzelfde geldt voor be├»nvloeding. Ik vind: briefstemmen verdient niet de schoonheidsprijs.”