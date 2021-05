Nederlandse casino’s openen wederom de deuren voor testevenement

Het is vanaf zaterdag 29 mei weer mogelijk om een gokje te gaan wagen in een casino. Vestigingen van het Holland Casino, Casino Admiral, Fair Play Casino, Palace Casino en het Hommerson Casino mogen voor één dag de deuren openen. Het is voor de tweede keer dit jaar dat de casino’s voor een testevenement bezoekers mogen ontvangen. Alle bezoekers moeten getest worden en een negatieve test kunnen overleggen. In eerste instantie zou de tweede test op 22 mei plaatsvinden, maar de datum is verzet naar 29 mei.

In april dit jaar mochten al 26 casinovestigingen door het hele land de deuren éénmalig openen. De test-pilot bleek echter geen enorm succes, aangezien de bezoekersaantallen tegenvielen. Het feit dat een bezoeker zich eerst moest laten testen zorgde ervoor dat veel gokliefhebbers toch besloten thuis te blijven. Het waren vooral de speelhallen die het met een teleurstellend aantal bezoekers moest doen. Het Holland Casino keek tevreden terug op de testdagen en mocht voldoende gasten verwelkomen.

Het Holland Casino heeft besloten om op 29 mei een zestal vestigingen te openen. Liefhebbers kunnen terecht in Amsterdam-West, Utrecht, Breda, Leeuwarden, Enschede en Venlo. Daarnaast doen er ook vestigingen mee van enkele bekende speelhallen, waaronder het Hommerson Casino.

Aan het einde van de vorige maand werd duidelijk dat de casino’s in ons land voorlopig nog gesloten moeten blijven. Op woensdag 19 mei mochten wel pretparken en dierentuinen weer bezoekers ontvangen, maar wel onder enkele strenge voorwaarden. Het is momenteel al mogelijk om een plekje te reserveren in één van de zes casino’s en speelhallen tijdens de pilot op zaterdag 29 mei 2021. Je moet je binnen 40 uur voor je bezoek aan Holland Casino laten testen, ook als je al gevaccineerd bent tegen corona. Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar, waardoor niet iedereen een reservering zal kunnen maken. Degene met minder geluk, zullen het voor nu nog even moeten doen met een online casino om een gokje te kunnen wagen.

Versoepelingen op 18 mei

Op woensdag 18 mei zijn er enkele coronamaatregelen afgeschaald. Dankzij de positieve geluiden uit de ziekenhuizen kon het demissionaire kabinet de versoepelingen doorvoeren. De terrassen mogen langer geopend blijven, zodat de horeca ook ontbijt en diner kan aanbieden. Daarnaast mogen de pretparken, dierentuinen en ook buitenlocaties voor kunst en cultuur de deuren weer openen. De sportscholen en zwembaden zijn eveneens weer geopend. Bekijk hier de overige versoepelingen die gelden vanaf 18 mei 2021.