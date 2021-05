Nog een verdachte aangehouden van overval Amsterdam-Noord

Op de A16 bij Rotterdam Kralingen is woensdagmiddag een persoon aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, meldt de politie.

Na de overval gingen de daders er in meerdere voertuigen vandoor. De politie zette de achtervolging in en daarbij is over en weer geschoten tussen de overvallers en de politie. De verdachten schoten met automatische wapens op de politie.

Verscheidene verdachten kwamen terecht in Broek in Waterland, waar een aantal van hen een weiland in renden. Ook daar is over en weer geschoten. Er werden daar zes verdachten aangehouden, van wie twee gewond zijn. De gewonden liggen in het ziekenhuis.

Naast de zeven aangehouden personen, is één verdachte overleden. Of deze man door een politiekogel is overleden, kan de politie niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie.