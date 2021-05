Overvallers Amsterdam schoten met automatische wapen op politie

De daders van een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord hebben woensdag met automatische wapens geschoten op de politie. De politie vuurde terug. Dat meldde de politie tijdens het persmoment in Amsterdam over de gebeurtenissen.

Na de overval gingen de daders er in meerdere voertuigen vandoor. De politie zette de achtervolging in en daarbij is over en weer geschoten tussen de overvallers en de politie. De verdachten kwamen terecht in Broek in Waterland en een aantal van hen zijn een weiland in gevlucht. Ook daar is over en weer geschoten.

Er werden daar zes verdachten aangehouden, van wie twee gewond zijn. De gewonden liggen in het ziekenhuis. Naast de zes aangehouden personen, is één verdachte overleden. Of deze man door een politiekogel is overleden, kan de politie niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie.

Onderzoek moet uitwijzen hoeveel verdachten er totaal bij betrokken zijn. Of er iets buit is gemaakt, kan de politie niet zeggen. Maar volgens de zegsman is het “niet zomaar even een overval geweest”. “Er zijn heel veel verdachten bij betrokken en het feit dat ze met automatische wapens aan de gang zijn gegaan, dat is niet niks.”

De politie werd volgens de woordvoerder gealarmeerd door tal van 112-meldingen bij de alarmcentrale van omwonenden aan de Meeuwenlaan die zagen dat er een gewapende overval plaatsvond. Dat was om 14.15 uur. “Toen was voor ons meteen wel duidelijk dat we fors aan de bak moesten”.

Dat het zou gaan om een overval op Schöne Edelmetaal, wil de politie niet bevestigen. Alleen dat het gaat om een bedrijf aan de Meeuwenlaan en dat daar een waardetransport was. “We noemen geen namen van bedrijven en doen geen uitspraken over wat er wel en niet geleverd zou worden.” Over de afkomst van de verdachten en hun identiteit wilde de politie evenmin uitspraken doen. De kans is groot dat ze in volledige beperkingen zitten en dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De politie zette veel mensen in om de overvallers te pakken te krijgen. Onder meer de dienst speciale interventies, honden en ook de politiehelikopter. Vanuit de heli werden de vluchtende overvallers gevolgd en werd informatie doorgegeven aan de politiemensen op de grond.