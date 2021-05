Rekenkamer: verantwoording corona-uitgaven schoot ernstig tekort

Het ministerie van Volksgezondheid kan een fors deel van de uitgaven aan de coronapandemie in 2020 niet goed genoeg verantwoorden. Dat constateert de Algemene Rekenkamer, die verantwoordelijk minister Hugo de Jonge, maar ook minister Wopke Hoekstra van Financiën, daarom een stevige tik op de vingers geeft.

In totaal is vorig jaar 5,1 miljard euro uitgegeven aan onder meer beschermingsmiddelen, beademingsapparatuur en testmateriaal. Het financieel beheer over die uitgaven “schoot ernstig tekort”. Zo ontbraken bijvoorbeeld ontvangstbewijzen voor rechtstreekse leveringen van goederen aan zorginstellingen. Ook was onduidelijk of aantallen afgenomen coronatests op facturen die het ministerie betaalde wel klopten. Daar komt bij dat de Tweede Kamer niet op tijd werd geïnformeerd over belangrijke overeenkomsten waarbij grote financiële verplichtingen werden aangegaan.

Minister De Jonge wist volgens de Rekenkamer al in september 2020 dat het financiële beheer op zijn departement onder de maat was. Maar hij greep pas begin dit jaar echt in. Ook Hoekstra had volgens het college eerder in kunnen grijpen.