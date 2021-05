Selecteren medische risicogroepen voor prik kan tot donderdag

Huisartsen hebben nog tot donderdag de tijd om mensen met een verhoogd medisch risico aan te dragen voor een vervroegde coronavaccinatie. De selectie is eigenlijk vorige week woensdag al afgerond, maar er kwamen daarna nog telefoontjes binnen van mensen die zich afvroegen of ze ook in aanmerking kwamen voor voorrang, legt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) uit.

De voorrang geldt in principe voor mensen die vanwege een aandoening elk jaar ook al uitgenodigd worden voor de griepprik. Dat zijn mensen met bijvoorbeeld astma of diabetes mellitus, met een afweerstoornis en mensen met problemen aan longen, hart of nieren. Huisartsen hebben zelf wat ruimte om te bepalen of er in hun patiëntenbestand ook mensen zitten die nog niet worden uitgenodigd voor de griepprik, maar daar wel voor in aanmerking komen.

Huisartsen kregen ook na vorige week woensdag nog telefoontjes van mensen die wilden weten of ze ook bij de selectie horen. Ze hebben daarom wat extra tijd gekregen om patiënten die ze toch nog in aanmerking vinden komen voor een vervroegde prik aan te melden.

Een woordvoerster van de NHG roept mensen op woensdagmiddag niet nog snel de huisarts te bellen. “Het overgrote deel van de selectie is in principe al rond. Het gaat echt om de laatste paar mensen.” Bovendien kan het volgens haar zijn dat nog niet iedereen die al wel geselecteerd is een uitnodiging op haar of zijn deurmat heeft liggen. “De ene praktijk is net wat sneller dan de andere. Bovendien kan het zijn dat uitnodigingen bij het centrale verzendhuis zijn blijven liggen en pas wat later worden ontvangen.”

De groep bestaat uit ongeveer 1,5 miljoen mensen, die tussen 1961 en 2003 zijn geboren. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of van Moderna. Na selectie door hun huisartsen kunnen ze voor de prik terecht bij de GGD’en.