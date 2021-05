Sportscholen hopen oud-leden weer terug te winnen

Sportscholen zijn vanaf woensdag weer open na vijf maanden coronasluiting. Hoewel de branche een groot enthousiasme ziet van mensen om weer te gaan sporten, wordt het voor veel sportscholen spannend of ze dit jaar gaan overleven. “Sportscholen draaien verlies nu ze gemiddeld een derde van hun leden zijn kwijtgeraakt en weer 100 procent kosten hebben”, zegt de voorzitter van de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES), Han de Hair.

En er komt misschien nog een opzeggingsgolf aan omdat leden die niet hoefden te betalen toen hun sportschool dicht was, nu hun lidmaatschap opzeggen omdat ze weer moeten betalen. Dat effect was te zien in verschillende andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, weet De Hair. Of sportscholen het dit jaar redden, hangt volgens hem ook af van het kabinet. “Wat gaan ze doen met belastingschulden en hoe gaat het verder met de steunmaatregelen?”

Toch is dit alles geen reden voor sportscholen om het abonnement duurder te maken, meent De Hair. Dat beaamt de woordvoerder van de sportschoolketens Fit for Free en SportCity: “Sportscholen moeten ook concurrerend blijven”.

Vooralsnog heerst er vooral enthousiasme bij de sportscholen, want “er is veel animo om weer te sporten”, vertelt De Hair. De woordvoerder van Fit for Free en SportCity is ook positief: “Veel van onze sportscholen zijn helemaal volgeboekt de aankomende dagen of zelfs weken.” De opening werd in de sportscholen van David Lloyd uitbundig gevierd. Om klokslag middernacht gingen de deuren open en konden de sporters eindelijk weer sporten, mét een dj voor de gelegenheid. “Alle clubs waren volgeboekt vannacht, maar dat ging natuurlijk snel omdat er maar dertig personen in een ruimte mogen sporten”, vertelt de manager van David Lloyd Club Amsterdam, Bob de Boef.