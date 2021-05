Tientallen agenten betrokken bij achtervolging overvallers

Vele tientallen agenten waren woensdagmiddag betrokken bij de achtervolging en arrestatie van de groep verdachten van een gewapende overval op een waardetransport. Het gaat volgens een politiewoordvoerder om agenten van de eenheden in Amsterdam en Noord-Holland, maar ook om zwaarbewapende politiemedewerkers van de Dienst Speciale Interventies (DSI) en hondengeleiders die samenwerkten met de politiehelikopter in de lucht.

Bij de overval in Amsterdam-Noord waren meerdere vluchtauto’s betrokken. “De politie kreeg twee auto’s in het zicht tijdens de achtervolging die uiteindelijk via de Nieuwe Leeuwarderweg zijn gereden en in Broek in Waterland zijn gestrand. Daar hebben we de aanhoudingen verricht en is een van de verdachten overleden.”

Er is over en weer geschoten op de plek van de overval aan de Meeuwenlaan, onderweg tijdens de achtervolging en in de weilanden rond Broek in Waterland. “Een uitzonderlijke situatie die we maar eens in de zoveel jaren meemaken”, omschrijft de woordvoerder de overval.

Er was sprake van een gevaarlijke situatie voor ooggetuigen. “We zijn blij dat er geen politiemensen gewond zijn geraakt, maar ook geen omstanders en bewoners. Ook de medewerkers van het waardetransport zijn niet gewond geraakt, die zijn natuurlijk wel ontzettend geschrokken.” Voor alle ooggetuigen en bewoners van huizen die door de beschietingen zijn geraakt, is slachtofferhulp beschikbaar.

De politiemedewerkers waren uitgerust met kogelwerende vesten en daarnaast nog een zwaarder vest. “De grote aantallen politiemensen die erbij betrokken waren zijn nu aan het debriefen en moeten ook allemaal hun emoties kwijt. Want er is op hen geschoten en ze hebben zelf geschoten, dat gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten.”

Of de verdachten gewond zijn geraakt door politiekogels is de politiewoordvoerder niet bekend. “Dat is aan de Rijksrecherche om te onderzoeken.”

Op de A16 bij Rotterdam-Kralingen heeft de de politie woensdagmiddag een auto staande gehouden. “Recherche-onderzoek zal moeten uitwijzen of dat iets met de Amsterdamse zaak te maken heeft.”

Voor het recherche-onderzoek wordt een team gevormd met tientallen rechercheurs.