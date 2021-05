Van Veldhuizen stopt als burgemeester van Enschede

Burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Enschede vertrekt als burgemeester. Hij schrijft aan zijn “lieve stadsgenoten” dat er iets anders op zijn pad is gekomen. Wat dat precies is, vertelt hij pas als alles rond in.

Van Veldhuizen (58) is sinds 2015 burgemeester van de Twentse stad. Zijn ambtstermijn loopt op 2 oktober af. Eerder was hij burgemeester van Hoorn (2003-2015) en van Nieuwkoop (1999-2003). Eind oktober 2020 belandde Van Veldhuizen met hoge koorts en longontsteking in het ziekenhuis na een coronabesmetting. Half maart keerde hij na vijf maanden afwezigheid weer terug op zijn post.

Locoburgemeester Niels van den Berg zegt namens het college dat Enschede en de regio met het afscheid van Van Veldhuizen “een ervaren en gedreven burgemeester, een betrokken burgervader en een bestuurder met een uitgebreid netwerk in Nederland, Duitsland en daarbuiten” verliest.