Zaterdag extra Catshuisoverleg over voortgezet onderwijs

Het kabinet buigt zich zaterdag over de vraag of het voortgezet onderwijs weer helemaal open kan, zonder dat leerlingen 1,5 meter afstand hoeven te bewaren. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge woensdag.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen nu nog beperkt fysiek les. Alleen voor eindexamenleerlingen zijn de beperkingen van de baan, de rest van de scholieren kunnen nog maar beperkt naar school.

Aan het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd of op middelbare scholen, en onder welke voorwaarden, de nog geldende restricties kunnen worden opgeheven. Dat advies ligt er als het goed is aan het einde van de week, zodat er zaterdag over kan worden gesproken, aldus De Jonge.

De volgende stap in het openingsplan van het kabinet is voorzien voor 9 juni. De Jonge erkent dat de cijfers nu fors dalen, maar waarschuwt voor al te veel optimisme. Vergeleken met andere Europese landen “staan we er nog niet al te best op”, aldus de minister. Daarnaast moeten er de komende tijd nog veel uitgestelde operaties worden ingehaald. “Als we een zorgeloze zomer willen, moeten de cijfers heel rap blijven dalen.”