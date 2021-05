Bij een explosie in een woning aan de Schaarweide in Rotterdam is een vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De explosie vond plaats rond middernacht. De politie kon nog niet zeggen wat de oorzaak van de explosie was en onderzoekt de zaak. Op beelden van lokale media is schade aan de voorzijde van de woning te zien. Er heeft ook kort brand gewoed.