Bibliotheken mogen weer mensen ontvangen

Na maanden gesloten te zijn geweest mogen de bibliotheken donderdag weer open. De bibliotheken maakten in eerste instantie geen deel uit van de versoepelingen van deze week, maar de Tweede Kamer drong erop aan.

Voor de mensen die weer boeken willen lenen, gelden er wel een aantal voorwaarden. Zo moeten bezoekers een mondkapje dragen en een mandje gebruiken. Daarnaast mogen bibliotheken maximaal één persoon per 25 vierkante meter ontvangen, exclusief het personeel. Ook wordt er een gezondheidscheck gedaan voordat mensen naar binnen mogen en moeten bezoekers zich laten registreren.

Sinds woensdag zijn onder meer sportscholen, zwembaden en plekken in de open lucht zoals pretparken weer open. Omdat de procedure voor de bibliotheken later in gang werd gezet, volgt de opening een dag later.