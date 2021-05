Cryptocurrency: hype of blijvertje?

Cryptocurrency is inmiddels officieel doorgebroken bij het grote publiek. Steeds meer particulieren investeren in deze munten, en ook traditionele organisaties kiezen steeds vaker voor de cryptohandel. Kritiek is er echter ook . Tesla heeft net aangekondigd niet meer met de munten te willen werken. Is de cryptomunt een blijvertje, of slechts een uit de hand gelopen hype?

Cryptomunten voor digibeten

De wereld van de digitale munten is een wereld op zichzelf. Wat een cryptomunt precies is, hoe die technisch in elkaar zit, is voor velen een mysterie. Inmiddels zijn er dan ook vele websites volgeschreven om aan de leek uit te leggen wat cryptocurrency precies is.

Cryptoprijzen en grafieken

De beginnende investeerder in cryptomunten kan natuurlijk na enige verdieping direct aan de slag, en zelf de prijzen in de gaten houden. Het wemelt online van de grafieken en handelaars. Inmiddels zijn er gelukkig ook platforms waar je al die verschillende aanbieders en cryptoprijzen kan vergelijken. Dat is alvast een goed startpunt.

De lange termijn

Maar los van de technische know-how en de handelplatforms is de vraag natuurlijk wat er op de lange termijn van de cryptomunten verwacht mag worden. De afgelopen maanden waren er nogal wat experts te horen die verwachten dat de munten nu echt wel ingeburgerd zijn, en dus stabieler blijven. Maar er zijn ook tegengeluiden te horen. De vraag is of we niet weer middenin een tijdelijke hype zitten.

Van bull market naar bear market

Het is al vaker gebeurd dat de Bitcoin ineens flink in waarde steeg, om daarna heel hard te crashen. Sommigen wijzen erop dat gigantische waardestijgingen – zoals de afgelopen tijd het geval was – vrijwel per definitie op het bestaan van een bubbel wijzen. Een bubbel die dus uiteindelijk altijd weer uit elkaar spat.

Stabiliteit dankzij traditionele investeerders

Anderen benoemen juist de bijzondere omstandigheden van dit moment. Tijdens vorige hypes was er nog geen sprake van een doorbraak bij het grote publiek, of van steun van traditionele investeerders. Dat is nu wel het geval. PayPal en Tesla lieten maanden geleden al weten dat ze met de digitale munten wilden werken. Ook grote jongens zoals Mastercard en VISA zeiden een poging te willen doen het betalen met crypto’s mogelijk te maken.

Klimaatproblemen

Die steun van grote organisaties, maakt de munten een stuk stabieler. Althans, zo is het idee. Maar het spel is nog niet helemaal gespeeld, zo blijkt. Op 13 mei j.l. liet Elon Musk via Twitter weten dat Tesla toch geen cryptomunten wil accepteren, vanwege de extreme klimaatbelasting die het ‘digitale delven’ van de munten met zich meebrengt. Een paar uur later stortte de koersen in.

Geen beter alternatief dan de cryptomunt

Dat neemt niet weg dat de munten er op de lange termijn nog steeds goed uit kunnen komen. Cryptokenners wijzen erop dat veel investeerders geen beter alternatief zien. Steeds meer banken heffen negatieve rente op spaargeld, terwijl onze spaartegoeden hard groeien. Het monetaire beleid van meerdere grote landen – zoals de VS – wordt bovendien minder vertrouwd. De Bitcoin, of zijn broertjes en zusjes, blijven dan een welkome optie.

Niemand heeft een glazen bol, maar een gokje wagen zou dus nog steeds interessant kunnen zijn. Eigenlijk is de enige echte zekerheid dat je nooit geld moet investeren dat je niet kan missen – maar die vuistregel zit er hopelijk bij alle investeerders inmiddels wel in.