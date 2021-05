Door brand getroffen bewoners Schilderswijk slapen in hotel

Enkele tientallen bewoners van panden in de Haagse Schilderswijk die werden getroffen door brand, brengen de nacht door in een naburig hotel. Aanvankelijk meldden zich vijftig mensen om hulp bij de gemeente, in de loop van de dag kwamen hier nog meer getroffen bewoners bij, zei de gemeente donderdag.

Zo’n 40 woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar. Een deel van de andere huizen in het woonblok is nog niet toegankelijk. Er zijn geen mensen gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. “Wel zijn we bezorgd over de bouwkundige staat van de panden. Uiteraard wordt dat goed onderzocht.”

De brandweer kreeg in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.00 uur melding van een brand in een woning, maar eenmaal ter plaatse bleek dat het vuur zich over meerdere woningen had verspreid. ’s Ochtends is het overgeslagen naar een kleine moskee in het gebouw.

Burgemeester Van Zanen was in de nacht bij de brand aanwezig, waar hij met de hulpdiensten en enkele bewoners sprak. “Een deel daarvan was ontredderd. Ik ben geschrokken van de sociale omstandigheden.”