Geen extra onderzoek meer naar afluisteren Martien R.

Er komt geen extra onderzoek meer naar het afluisteren van Martien R. uit Oss. De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag besloten de politiemensen die zich hebben beziggehouden met het uitwerken van de afgeluisterde gesprekken niet meer te horen. Volgens de rechtbank zijn ze “voldoende” ondervraagd.

Martien R. wordt ervan verdacht dat hij samen met een groot aantal familieleden een criminele organisatie vormde die zich bezighield met de handel in drugs en wapens. In totaal zijn er in de zaak vijftien verdachten, onder wie drie broers, de zoon, een neef en een schoonzus van Martien.

De politie luisterde van maart 2018 tot en met oktober 2019 mee met de familie. In een schuur van Martien R., die werd gebruikt als zijn kantoor, werd afluisterapparatuur geplaatst. 860 gesprekken uit die periode zijn woordelijk uitgewerkt. De gesprekken vormen de basis onder het bewijsmateriaal.

Maandag en dinsdag had de verdediging tijdens de eerste twee dagen van het omvangrijke proces gevraagd de betrokken politiemensen opnieuw te horen. Advocaten van de verdachten bepleitten dat er veel fouten zijn gemaakt bij het schriftelijk uitwerken van de gesprekken. Daarnaast denken ze dat op basis van de afgeluisterde gesprekken veel eerder had moeten worden ingegrepen door de politie. Door criminele activiteiten door te laten gaan, heeft de politie de zaak groter laten worden dan nodig en dat is volgens de verdediging in strijd met het zogenoemde doorlaatverbod.

Nu de rechtbank de verzoeken heeft afgewezen, staat niets meer in de weg om vrijdag aan de behandeling van de feiten in het grote strafproces te beginnen. Vrijdag spreekt de rechtbank eerst met Martien R. over een partij van 1561 kilo cocaïne. De Belgische douane onderschepte de drugs op 8 augustus 2018, verstopt in holle boomstammen.

In totaal zijn in het proces dat afgelopen maandag startte 25 zittingsdagen gepland. De strafeisen klinken op 2 juli, de uitspraak is 6 september gepland.