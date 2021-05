Inzamelingsactie voor slachtoffers brand in Schilderswijk

De bewonersorganisatie Schilderswijk De Paraplu is een inzamelingsactie begonnen voor de slachtoffers van de brand in de Wouwermanstraat in Den Haag.

De organisatie heeft samen met diverse partners een bijeenkomst met bewoners georganiseerd en daar kwam uit naar voren dat er behoefte is aan kleding, toiletspullen en speelgoed. Mensen die spullen willen doneren kunnen die brengen bij de Stichting as-Soennah of het Talentenhuis. Daarnaast kunnen mensen een geldbedrag storten, zodat daarvan spullen voor de slachtoffers kunnen worden gekocht.

De inzamelingsactie loopt tot en met 31 mei.

Door de brand, die in de nacht van woensdag en donderdag uitbrak, zijn zo’n 40 woningen tijdelijk onbewoonbaar. Enkele tientallen bewoners brengen de nacht door in een hotel.