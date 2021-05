Klöpping stopt crowdfunding voor Twittergesprek op abri’s

Alexander Klöpping heeft de geldinzamelingsactie voor zijn abri-campagne gestopt. Donderdagmiddag heeft hij 24 uur na de start van de campagne ruim 25.000 euro opgehaald om een gesprek op Twitter tussen viroloog Marc van Ranst en Viruswaarheid-voorman Willem Engel op abri’s te laten verschijnen.

“Het is mooi geweest, punt gemaakt”, schrijft Klöpping op de donatiesite. Met het opgehaalde bedrag wordt het gesprek de komende dagen op meer dan 2000 plekken in Nederland getoond, “van tankstations tot bushokjes, van winkelcentra tot op Schiphol”, aldus de oprichter van het journalistieke platform Blendle. Op al die plekken is dan te lezen hoe Belgische viroloog Van Ranst, op dit moment ondergedoken wegens bedreiging, Engel terechtwijst op het feit dat hij geen viroloog is en daarom “geen flying fuck” geeft om wat hij “uitkraamt”.

Klöpping startte woensdag een crowdfunding om het gesprek tussen de twee mannen in abri’s te kunnen afbeelden. Het streefbedrag van 2000 euro werd binnen ongeveer een half uur tijd gehaald.

In het gesprek op Twitter, dat volgens Klöpping “het grootst mogelijke publiek” verdient, zegt Engel dat Van Ranst een aandeel heeft in de “angstpandemie”. De viroloog zit met zijn gezin ondergedoken omdat een voortvluchtige extreemrechtse beroepsmilitair hem heeft bedreigd. Hoewel Engel geen voorstander is van het bedreigen van wie dan ook, stelt hij dat Van Ranst het zo bont heeft gemaakt “dat hij nu extreem gehaat is”.

Van Ranst reageert vervolgens op Engel: “Wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt.” Maar op dit moment zegt de Belg niets te geven om wat Engel uitkraamt “en Nederland zou dat best ook niet doen”, aldus de Belg.

Willem Engel vindt het leuk en grappig dat het gesprek op zoveel plekken in Nederland te lezen is. “Gelukkig had ik een mooie profielfoto”, grapt hij. En serieus: “Ik hoop dat het leidt tot een maatschappelijk debat over de zin en onzin van de maatregelen, vaccins en virologen natuurlijk, die een bijzonder bedenkelijke rol spelen in deze crisis.” De Belgische en Nederlandse Viruswaarheid hebben daarom Van Ranst en Jaap van Dissel van het RIVM uitgenodigd voor zo’n discussie. “Daarop reageerde Van Ranst dat het logisch is dat Ajax niet tegen Sliedrecht speelt. “Maar wij willen wel graag spelen”, verzekert Engel.