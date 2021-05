LAKS: al 110.000 klachten over eindexamens

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn tot en met donderdag 110.000 klachten over de eindexamens binnengekomen. Volgens een woordvoerster is dit aantal veel eerder bereikt dan in 2019. “Dit aantal haalden we in 2019 pas op de zevende dag. We zijn nu pas vier dagen bezig.”

Donderdag gingen de meeste klachten over het Engels voor vwo-leerlingen. In totaal 3305 scholieren hadden iets aan te merken op dit examen. “Er kwamen klachten over specifieke vragen die met wel of niet beantwoord moesten worden. Maar de vragen waren op twee manieren te interpreteren. Dat was erg verwarrend. We kwamen er hier op kantoor ook niet uit wat nu goed was.”

Ook over aardrijkskunde (havo) was veel onvrede. De belangrijkste klacht was dat de leerlingen gebruik moesten maken van katernen waar de kaarten op stonden. “Deze nieuwe katernen moesten voor bijna alle vragen gebruikt worden, maar het waren heel grote onhandige bladen.”

Het examen natuurkunde voor de havo werd bestempeld als te lang en te moeilijk. Daar kwamen 2900 klachten over. Maatschappijkunde en natuur- en scheikunde op het vmbo leverden ook meer klachten op dan in andere jaren. “In 2019 kregen we 400 klachten over maatschappijkunde en nu 1800. Het was te moeilijk en heel anders dan de examens waarmee leerlingen hadden geoefend.”

Vorig jaar zijn er geen eindexamens afgenomen wegens de coronacrisis.