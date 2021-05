Nederland steunt onderzoek naar geweld Israël en Hamas

Nederland zal een “gebalanceerd” onderzoek van de VN-Mensenrechtenraad naar het recente geweld tussen Israël en de Palestijnse Hamas steunen. Dat zei demissionair minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken donderdag in de Tweede Kamer.

Een deel van de partijen pleitte in het debat voor een breed onderzoek naar de escalatie van de strijd. Daardoor zijn al meer dan tweehonderd Palestijnen omgekomen en twaalf mensen in Israël. Hamas vuurde vanuit Gaza duizenden raketten af op Israël. Dat land bombardeerde de Gazastrook.

De resolutie die het onderzoek mogelijk moet maken, komt mogelijk volgende week in stemming in het VN-orgaan. Blok vindt het heel belangrijk dat het geen eenzijdige resolutie is waarin het alleen om Israël draait. Dat is in het verleden nogal eens voorgekomen in de Mensenrechtenraad.

Blok gaat “heel zorgvuldig” met gelijkgezinde landen naar de resolutie kijken. Ook zou het onderzoek iets moeten toevoegen aan de naspeuringen van het Internationaal Strafhof (ICC) naar mensenrechtenschendingen in Palestijnse gebieden. Het ICC heeft gezegd ook het huidige geweld in zijn onderzoek mee te nemen.

Het kabinet vindt dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren moet komen. Daarna moeten Israël en de Palestijnen weer om tafel gaan zitten en gaan onderhandelen over vrede. Blok ziet daarbij vooral een rol weggelegd voor de Europese Unie. Dat willen betrokken landen in de regio ook, aldus de bewindsman.