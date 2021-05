Nog zeker 2 verdachten voortvluchtig na overval waardetransport

Nog zeker twee verdachten van de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord zijn voortvluchtig. Dat wijst onderzoek van de politie uit.

In totaal zijn zes verdachten aangehouden, een zevende is overleden. Eerder sprak de politie van zeven verdachten plus de overleden persoon, maar dat aantal bleek niet te kloppen. Het zijn allemaal mannen en ze komen volgens de politie uit België en Frankrijk.

In Broek in Waterland zijn vier verdachten aangehouden, van wie er twee gewond raakten. Een vijfde verdachte is gereanimeerd maar stierf ter plekke. Het is nog niet bekend hoe die om het leven is gekomen. De gewonden moesten beiden naar het ziekenhuis. Een van hen is daar inmiddels ontslagen. De ander verkeert volgens een politiewoordvoerster niet in levensgevaar. De overige twee aanhoudingen vonden plaats in Diemen en rond 15.30 uur op de snelweg A16 in de buurt van Kralingen.

De politie meldt verder dat ze woensdag ook een auto heeft achtervolgd die met hoge snelheid richting Diemen reed. Vanuit dit voertuig is vermoedelijk geschoten op de politie. Bij een viaduct op de Overdiemerweg, ter hoogte van de A1, vond de politie na de achtervolging een uitgebrand voertuig. Ook stond er nog een andere auto, waar een persoon in zat. Die is aangehouden. De recherche is op zoek naar mensen die hebben gezien dat er vanuit de auto die richting Diemen reed is geschoten op politievoertuigen.

De overvallers hebben buit gemaakt, maar de politie kan hier geen details over geven. Ook wordt niet bekendgemaakt of de politie – een deel van – de buit heeft kunnen veiligstellen.

Politiechef Frank Paauw spreekt van een “heftig incident” voor “alle betrokken collega’s”. “Er is met automatische wapens op politiemensen geschoten. Zo’n vijftig collega’s zijn direct geconfronteerd met automatisch vuur. Ik ben trots op onze collega’s die moedig hebben doorgepakt en deze aanhoudingen hebben verricht. Met man en macht zetten we nu in op deze zaak.”