Ook CDA beëindigt samenwerking met FVD in Brabant

Het CDA beëindigt de samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant. Dat laat een woordvoerder van de partij weten in een reactie. De partij noemt als reden “een groot aantal FVD-incidenten”, met het vertrek van FVD-statenlid Willem Rutjens als “de druppel die de emmer deed overlopen. Het was niet stabiel en het morele kompas was zoek”. Het CDA zat samen met onder andere de VVD in het provinciebestuur met FVD.

De gedeputeerden die namens het CDA plaatsnamen in dat bestuur “zijn beschikbaar om Brabant bestuurbaar te houden in een eventuele voorlopige situatie met een politieke minderheid”, schrijft de partij. De provinciale fractie beraadt zich op de volgende stappen.