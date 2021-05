Ook Lokaal Brabant houdt het voor gezien met FVD

Ook de fractie Lokaal Brabant stapt uit de coalitie met Forum voor Democratie (FVD). In navolging van de VVD en het CDA zegde ook de eenmansfractie de samenwerking op. Lokaal Brabant maakte deel uit van de coalitie om die aan een meerderheid te helpen.

Net als VVD en CDA wijst Lokaal Brabant, die één gedeputeerde levert, op wat genoemd wordt “diverse incidenten rond FVD, de afsplitsing met Groep Rutjens en het vertrek van een aantal FVD-Statenleden”. Volgens de fractie is er daardoor geen bestuurlijke stabiliteit meer. Net als voor VVD en CDA vormde het vertrek van Hans Smolders uit de Brabantse statenfractie van de FVD de druppel die de emmer deed overlopen. Volgens de fractie is nu de weg vrij voor een andere, meer stabiele samenstelling van het provinciale bestuur.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant blijft nog aan om de provincie in de crisis te blijven besturen, net als zijn vier collega’s van CDA en VVD. Beide gedeputeerden van FVD laten vrijdag tijdens de Statenvergadering in Den Bosch weten wat ze gaan doen. FVD-gedeputeerde Eric de Bie noemde het opzeggen van de samenwerking met zijn fractie eerder op donderdag “onverantwoordelijk en niet in het belang van Brabant”.