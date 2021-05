Opnieuw forse daling van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw fors gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1899 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 103 minder dan op woensdag en 250 minder dan op dinsdag.

Het is het laagste aantal opgenomen patiënten sinds 13 maart. Op 17 maart lagen er voor het laatst minder dan 2000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Eind april bereikte de druk in de ziekenhuizen nog een nieuw hoogtepunt. Op 30 april behandelden de ziekenhuizen 2706 coronapatiënten. In de drie weken erna zijn meer dan 800 bedden vrijgekomen.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1278 coronapatiënten, het laagste aantal sinds 13 december. Dit zijn er 87 minder dan op woensdag en 225 minder dan op dinsdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde voor de vijftiende dag op rij. Op die kamers zijn nu 621 bedden bezet, zestien minder dan op woensdag.

Dat het aantal opgenomen patiënten daalt, komt doordat er al weken steeds minder nieuwe patiënten worden opgenomen. In het afgelopen etmaal belandden 159 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care. In de afgelopen zeven dagen hebben die afdelingen in totaal 1302 mensen opgenomen, gemiddeld 186 per dag. Die gemiddelde instroom daalt nu ook voor de vijftiende dag op rij en staat op het laagste niveau sinds 12 februari.

Van die 159 nieuw opgenomen coronapatiënten kwamen 21 op een intensive care te liggen. Dat is het laagste aantal sinds eind februari.