Oud materiaal uit de Utrechtse Domtoren wordt hergebruikt

Oude stenen en ornamenten die tijdens de restauratie van de Utrechtse Domtoren worden vervangen, krijgen een nieuwe bestemming. Het restmateriaal uit de Utrechtse kerktoren moet eind 2024 verwerkt zijn in bijvoorbeeld kunst- en bouwprojecten in de stad.

Momenteel wordt iedere twee weken een volle container met puin en blokken van de Domtoren gehaald. De ambitie is om dit materiaal weer terug te brengen in de publieke ruimte. Daarnaast mogen Utrechters ook ideeën indienen voor het maken van producten van de oude stenen en blokken uit de Dom. Voor de beste ideeën is materiaal beschikbaar om zelf of samen met een Utrechtse maker aan de slag te gaan, waarna het product in de winkel komt te liggen.

Verder wordt een deel van de ornamenten uit de toren geveild en worden oude stenen te koop aangeboden. Ook is er een loting waarbij een “duidelijk herkenbaar stuk toren” wordt verloot, meldt Utrecht Marketing.