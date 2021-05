Piets weer: Van ruig weer naar een aardige Pinksterzondag

Morgen en zaterdag is het ruig weer met op zaterdag ook veel regen. Pinksterzondag wordt een betere dag, meer zon en een buitje. Pinkstermaandag krijgen we te maken met een een aantal buien, aldus Piet Paulusma.

Er komt morgen in de kustgebieden een harde tot stormachtige wind te staan met windstoten in kracht 8 of 9, in het Waddengebied misschien wel in kracht 10. Ook boven de meren een harde wind en windstoten in kracht 7 of 8. Landinwaarts windstoten in kracht 6 tot 8. De windrichting is morgen meest zuid-zuidwest, later meer zuidwest.

Ook in de avond en nacht van vrijdag op zaterdag nog altijd windstoten in kracht 6 tot 9 met de zwaarste windstoten in de kustgebieden.

Zaterdag veel regen en nog altijd een krachtige tot harde wind met windstoten in kracht 7 of 8 in de kustgebieden. Zondag lijkt een betere dag te worden en heeft het droge weer de overhand, maar nog wel een paar buitjes en een minder sterke wind. Pinkstermaandag afwisselend buien en zon.

Verkeerswaarschuwing: morgen en zaterdag windstoten tot zware windstoten en zaterdag door regen soms matig zicht. Deze windwaarschuwing geldt natuurlijk ook voor op de camping, voor de terrassen, op het strand en rondom huis.