‘Stijging aantal coronabesmettingen Sint Maarten alarmerend’

De minister van Volksgezondheid op Sint Maarten, Omar Ottley, noemt de stijging van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen dagen ‘alarmerend’. Sint Maarten kende wekenlang een zeer beperkt aantal besmettingen en ook het aantal overleden coronapatiënten is al maanden gelijk (27). Maar in de afgelopen drie dagen zijn er 44 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.

Daarmee is het totaal aantal besmettingen gestegen naar 63. Ottley vindt dat een zorgwekkende stijging. Hij bereidt “harde maatregelen” voor die de bevolking moeten beschermen. Nog niet bekend is wat die maatregelen inhouden.

De overheid probeert al weken de bevolking te motiveren zich te laten vaccineren, maar er zijn nog steeds veel mensen die geen prik zijn gaan halen. In de vaccinatiecentra kunnen mensen zonder afspraak naar binnen (‘walk-in’), sommige centra zijn ook ’s avonds open en er wordt geëxperimenteerd met ‘pop-up’-vaccinatiecentra. Het lijkt echter weinig uit te halen.

Het eiland heeft als doel 85 procent van de volwassen bevolking te vaccineren. Dat zijn ruim 44.000 personen. Tot nu toe zijn echter pas ruim 15.000 mensen gevaccineerd, minder dan 35 procent. Ter vergelijking: op Curaçao heeft meer dan twee derde van de volwassen bevolking minstens één prik gehad, op Bonaire meer dan 70 procent.