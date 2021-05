Van Engelshoven opent Nederlandse paviljoen biënnale in Venetië

Nederland is de komende maanden op de zeventiende Architectuurbiënnale in Venetië vertegenwoordigd met de bijdrage Who is We? Demissionair minister Ingrid van Engelshoven opent donderdag digitaal de expositie in het Nederlandse Rietveldpaviljoen in de Giardini Della Biennale.

De Nederlandse inbreng Who is We? is samengesteld door curator Francien van Westrenen. Ze reageert hiermee op het centrale thema van deze editie, die de titel How will we live together? meekreeg. De manifestatie richt zich op toekomstige samenlevingsvormen, waarbij mensen uit alle lagen van de bevolking en met verschillende achtergronden naast elkaar leven.

Met de Nederlandse bijdrage richten architect Afaina de Jong en kunstenaar Debra Solomon zich vooral op dat wat volgens hen bij stedenbouw en opvattingen over ruimte tot dusver buiten beeld is gebleven. Ze benadrukken in hun werk onder meer de kennis en ervaringen van vrouwen die in de huidige architectuur volgens hen niet of weinig aan bod komen. Er is onder meer een grote installatie van textiel te zien.

De tweejaarlijkse internationale tentoonstelling duurt tot en met 21 november.