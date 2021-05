Van Veldhoven: kledingindustrie moet zelf oud textiel inzamelen

Het is de bedoeling dat de kledingindustrie in 2023 zelf verantwoordelijk wordt voor de inzameling van afgedankt textiel in Nederland. Nu doen gemeentes dat nog, maar demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de sector het zelf regelt en financiert.

Het plan moet leiden tot meer hergebruik, minder vervuiling en minder verspilling. Ze heeft steun ervoor van brancheorganisaties INretail en Modint. De textielindustrie is een van de meest vervuilende op aarde. Doordat de vervuiler betaalt, wordt kleding duurzamer en vaker hergebruikt denkt Van Veldhoven.

Hoe de regeling er in de praktijk gaat uitzien, wordt aankomend jaar uitgewerkt. Zo is nog onduidelijk hoe de producenten het oude textiel moeten gaan inzamelen, wat zij hiervoor moeten betalen en wat de klant ervan merkt in de kledingprijs. Wel is duidelijk dat het plan moet gaan gelden voor alle producenten van consumentenkleding, ook de buitenlandse makers en webshops.

Het voorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer voordat het ingaat.