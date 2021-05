Weekgemiddelde coronagevallen verder gedaald

Het gemiddeld aantal nieuwe coronagevallen van de afgelopen week is donderdag gedaald tot 4567, het laagste aantal sinds 9 maart.

Het weekgemiddelde daalt hiermee voor de elfde dag op rij. In de afgelopen zeven dagen zijn 31.970 positieve tests gemeld.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4688 positieve test. Dat zijn er 103 meer dan een dag eerder, maar ruim 1300 minder vergeleken met vorige week donderdag.

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met achttien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Woensdag werden vijftien overlijdens geregistreerd.

Afgelopen etmaal werden de meeste coronagevallen vastgesteld in Rotterdam, in totaal 297. Amsterdam telde 224 nieuwe gevallen en Den Haag 147. Ook in Venlo (87) en Eindhoven (82) kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,6 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.