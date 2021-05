4219 nieuwe coronagevallen, gemiddelde verder omlaag

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4219 positieve coronatesten. Dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Het betekent dat de uitbraak verder afneemt. Volgens bijgestelde cijfers waren er donderdag 4652 positieve testen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 30.570 positieve tests gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 4367 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met twaalf. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiƫnt sterft, duurt het een tijdje voordat het overlijden is geregistreerd. Donderdag zijn achttien sterfgevallen gemeld. In de afgelopen zeven dagen zijn 95 sterfgevallen geregistreerd.

Afgelopen etmaal werden voor wat de steden betreft de meeste coronagevallen vastgesteld in Rotterdam, in totaal 277. Amsterdam telde 175 nieuwe gevallen en Den Haag 112. Ook in Venlo (75) en Tilburg (70) kwamen relatief veel nieuwe coronabesmettingen aan het licht.