CNV: meerderheid leraren wil geen volledige heropening scholen

Ruim de helft van het onderwijspersoneel wil nog geen volledige heropening van de middelbare scholen. Dat blijkt uit een enquête die vakbond CNV Onderwijs deed onder 1380 leden. Zaterdag neemt het demissionair kabinet een beslissing over of het voortgezet onderwijs weer vijf dagen per week voor iedereen open kan, zonder dat de leerlingen zich aan de 1,5 meterregel hoeven te houden.

Uit de peiling blijkt dat ruim 25 procent van de ondervraagden zich niet veilig voelt als de middelbare scholen weer opengaan. Ongeveer 22 procent van de docenten vreest voor “de continuïteit van het onderwijs”, als te veel leraren uitvallen door een coronabesmetting. Dit zou ook de correctie van de eindexamens die nu aan de gang zijn in gevaar brengen.

Drie op de tien docenten wil alleen dat het onderwijs opengaat als al het personeel gevaccineerd is. Op dit moment heeft 25 procent van de leraren een prik gekregen.

“De uitval van onderwijzers door corona is nu beperkt, maar dat zal anders worden als de klassen volstromen met honderden uitgelaten leerlingen,” zegt CNV-voorzitter Daniëlle Woestenberg. “Voor de twee tot vijf weken school die het schooljaar nog rest moeten we dit risico niet willen lopen.”