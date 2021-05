COC: stop met uitzetting LHBTI-asielzoekers uit Iran

COC Nederland wil dat LHBTI-asielzoekers uit Iran het hoogste beschermingsniveau krijgen. De organisatie vraagt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) vrijdag om dergelijke vluchtelingen uit Iran niet meer terug te sturen naar hun land, aangezien het er levensgevaarlijk is. Volgens het COC staan op dit moment zeker twee Iraanse LHBTI-asielzoekers op de nominatie om uitgezet te worden naar Iran.

COC Nederland zegt dat recent een 20-jarige Iraanse homoseksueel is onthoofd door familieleden, nadat ze zijn geaardheid hadden ontdekt. Op homoseksualiteit staat in Iran de doodstraf. LHBTI’s worden daadwerkelijk vervolgd als zij uitkomen voor hun seksuele voorkeur. Dat kan ook jarenlange gevangenisstraffen opleveren. Mensenrechtenorganisaties 6Rang en OutRight maken geregeld melding van bestraffingen en martelingen van homoseksuelen, aldus het COC.

In Nederland gold tot 2006 het hoogste beschermingsniveau voor LHBTI’s uit Iran. Dat is daarna minder geworden. In 2019 is de bescherming voor transgender asielzoekers helemaal afgeschaft, terwijl het voor andere LHBTI’s moeilijker werd om asiel te krijgen. Nederland deed dat omdat er een ‘positieve tendens’ zichtbaar was. COC Nederland en andere organisaties hebben daar steeds bezwaar tegen gemaakt. Volgens hen is er juist sprake van een verslechtering van de positie van LHBTI’s in het land.