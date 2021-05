De Jonge: 1 prik moet in hele EU genoeg zijn voor coronareispas

Eén prik met een coronavaccin moet straks genoeg zijn om met de coronareispas alle Europese lidstaten binnen te reizen, vindt zorgminister Hugo de Jonge. Hij roept zijn Europese collega’s op tot eenduidige regels te komen, waarbij één dosis genoeg is.

“We moeten hier echt vanuit een Europees perspectief naar kijken en ook vanuit het perspectief van mensen die graag op vakantie gaan”, zegt De Jonge na de ministerraad op vrijdag. “Als je eerst een dik boekwerk door moet om te weten waar je welke regels hebt op het moment dat je dat digitale groene certificaat hebt, dan maken we het mensen wel heel ingewikkeld.”

Het Europees Parlement en de lidstaten kwamen donderdag tot een akkoord over het Covid-certificaat, dat soelaas moet bieden voor de zomervakantie. Maar het is nog niet duidelijk hoe de regels er precies gaan uitzien. Landen kunnen zelf bepalen of ze iemand pas toelaten na twee prikken met het coronavaccin, na één prik, of alleen na één prik als die persoon al eens besmet is geweest. “Als allerlei lidstaten er eindeloos nationale verplichtingen aan verbinden, dan wordt het lastig dat certificaat te gebruiken.”

Bovendien helpt het landen die achterlopen met het vaccineren als de Europese landen met één prik genoegen nemen, zegt De Jonge. “Dat zou ook voor Nederland kunnen gelden op het moment dat allerlei leveringen gaan tegenvallen”, aldus de bewindsman.

Hierover moeten wel nog afspraken gemaakt worden tussen de lidstaten, “dus daar moeten we aan werken”.