E-sigaretten met een smaakje vanaf juli volgend jaar verboden

Elektronische sigaretten met een smaakje zijn vanaf 1 juli 2022 verboden. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Dat er een verbod zou komen werd vorig jaar al duidelijk, maar een ingangsdatum ontbrak nog.

E-sigaretten zijn er in allerlei smaken, zoals appeltaart, winegum of mojito. Als het verbod ingaat, mogen ze alleen nog naar tabak smaken. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn de andere smaakjes niet alleen populair onder jongeren, maar zijn de e-sigaretten voor hen ook een opstap richting gewone sigaretten.

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken om te streven naar een rookvrije generatie in 2040. “Om dat te bereiken moeten we nu doen wat we kunnen om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving”, zegt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis.

“En die omgeving moet ook zoveel mogelijk vrij zijn van nieuwe tabaks- en aanverwante producten zoals e-sigaretten met verschillende smaken. Want juist jongeren beginnen sneller met het gebruik van de e-sigaret door deze exotische smaakjes. Daarom maken we daar een einde aan.”