Geen huldiging van NAC bij promotie naar Eredivisie

NAC krijgt geen huldiging op de Grote Markt als de club zondag ten koste van NEC promoveert naar de Eredivisie. Dat heeft de gemeente Breda laten weten. Vanwege de coronamaatregelen is een uitgebreide viering niet mogelijk. De gemeente vraagt de fans bij het uiten van hun vreugde de veiligheid voorop te stellen.

In totaal 2500 seizoenkaarthouders krijgen toegang tot het stadion om de wedstrijd bij te wonen. Alle andere supporters wordt gevraagd de wedstrijd elders te kijken en zich daarbij te houden aan de geldende coronaregels. Op de terrassen in de binnenstad komen ook geen schermen. Volgens de gemeente is hierover contact geweest met Koninklijke Horeca Nederland en zijn de horecaondernemers hiervan op de hoogte. De terrassen sluiten volgens de geldende maatregelen om 20.00 uur.

NAC won donderdag na strafschoppen van Emmen in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De club uit Breda mag nu zondag met NEC strijden om een plek in de Eredivisie. De wedstrijd begint om 18.00 uur.