IFFR wordt testevenement, toch publiek welkom

Er mag toch publiek naar de bioscopen komen tijdens het tweede deel van de vijftigste editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR), dat van 2 tot en met 6 juni plaatsvindt. De organisatie heeft dat vrijdagavond bekendgemaakt. Het filmfestival wordt een van de pilotevenementen van het programma Testen voor toegang, een proef met het weer beperkt toelaten van publiek in de zalen.

Tijdens het filmfestival zijn er allerlei filmvertoningen in diverse bioscopen in Rotterdam en in de rest van het land. Het filmfestival blijft vanwege beperkte stoelcapaciteit door de coronamaatregelen zowel tickets voor fysieke voorstellingen als voor onlinevoorstellingen verkopen.

Met een speciaal jubileumprogramma wordt tijdens de komende editie de lange en rijke geschiedenis van het IFFR belicht. Zo worden er vier bekende titels opnieuw getoond, waaronder Sweetie (IFFR 1990) en Night on Earth (IFFR 1992). Daarnaast zijn er zogenoemde Big Talks met regisseurs en kunnen bezoekers uit een aanbod van 128 nieuwe films kiezen.

In januari vond het eerste deel van het IFFR, het grootste filmevenement van Nederland, plaats. Dat speelde zich vanwege de coronacrisis nog volledig online af.