Kaag en Rutte: goed gesprek met Hamer over formatieproces

Mark Rutte en Sigrid Kaag hebben een “goed gesprek” gevoerd met informateur Mariëtte Hamer. Er is vooral gesproken over het formatieproces, zo zei VVD-leider en demissionair minister-president Rutte na afloop. Verder had hij er “niet zoveel over te melden”. D66-leider Sigrid Kaag sprak van een “heel nuttig” onderhoud.

Rutte noch Kaag wilde na de ontmoeting met Hamer vooruitlopen op het vervolg van het formatieproces. Ze verwezen beiden naar Hamer. De informateur komt om 18.00 uur zelf met een korte verklaring.

Hamer nodigde de twee leiders uit omdat zij haar de opdracht hadden gegeven voor de komende informatieronde. Ze heeft nog even de tijd om verder te onderzoeken welke thema’s bij de formatie centraal moeten staan en welke partijen mogelijk zouden willen deelnemen aan een nieuwe coalitie. De Kamer verwacht haar verslag uiterlijk op 6 juni.