Polder hoopt op akkoord over arbeidsmarkt voor de zomer

Vakbonden en werkgeversorganisaties hopen voor de zomer met een sociaal akkoord te komen over de arbeidsmarkt. Dat zeggen Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof, voorzitters van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland na hun bezoek aan informateur Mariëtte Hamer. Zij is tevens voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

“Die gesprekken zijn gaande”, zegt Vonhof. Eigenlijk zou de SER, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn, eind vorig jaar met een advies komen over de nieuwe arbeidsmarkt. Aanleiding daarvoor is het rapport van de commissie-Borstlap, dat een groot aantal aanbevelingen bevat om de scheve arbeidsmarkt recht te trekken. Flexwerkers moeten meer zekerheid krijgen, terwijl vaste contracten juist iets minder vast moeten worden. De reactie van de SER werd uitgesteld wegens corona en ook het inmiddels demissionaire kabinet kwam er door de epidemie niet meer aan toe.

Het nieuwe kabinet moet uiteindelijk besluiten nemen over de positie van werknemers en zelfstandigen. De vakbonden en werkgevers hopen nog op tijd te zijn om hun voorstellen hierover in het coalitieakkoord te krijgen. “De formatie duurt ook langer dan verwacht. Laten we hopen dat we op tijd zijn om bij de informateur of een mogelijke formateur een stuk neer te leggen”, aldus Vonhof. Of de organisaties op korte termijn tot een akkoord kunnen komen, weet hij niet zeker. “Mijn grondhouding is positief. Maar er moet nog veel gebeuren.”