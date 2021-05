Rutte en Kaag vrijdagmiddag opnieuw naar informateur Hamer

Informateur Mariëtte Hamer heeft vrijdagmiddag om 16.00 uur een gesprek met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag. Ze heeft de twee politici uitgenodigd “als de gezamenlijke indieners van de motie met de opdracht voor deze informatiefase” en omdat zij de leiders zijn van de twee grootste fracties, staat in een verklaring.

Hamer heeft eerder al gesproken met Rutte en Kaag, maar dat was in een gespreksronde waarin ze met alle partijleiders sprak. Dat ze nu opnieuw met de twee wil spreken, zou erop kunnen duiden dat Hamer met de informatie een volgende fase in wil.

De Kamer heeft Hamer gevraagd te onderzoeken welke politieke thema’s centraal moeten staan tijdens de formatie van een nieuw kabinet. Ook heeft ze opdracht gekregen te bekijken welke partijen met elkaar willen samenwerken. Rutte zei eerder dat D66 er als een na grootste partij in het parlement en een van de winnaars van de verkiezingen “sowieso” bij moet zitten, wat hem betreft liefst in combinatie met het CDA.

Kaag zei te hopen dat ze met de VVD, CDA, PvdA en GroenLinks verder zou kunnen. In hoeverre die partijen ook bereid zijn om toe te treden tot een coalitie, is nog de vraag. Eerder zei Rutte overigens dat hij juist niet wil samenwerken met een “hele linkse wolk” aan partijen.