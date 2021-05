Stefania door naar finale Eurovisie Songfestival

De Utrechtse Stefania, die namens Griekenland meedoet aan het Eurovisie Songfestival, is door naar de grote finale op zaterdag in Rotterdam Ahoy. De zangeres kreeg donderdagavond tijdens de tweede halve finale voor haar liedje Last Dance genoeg stemmen van de internationale vakjury’s en de kijkers thuis.

Ook Albanië, Servië, Bulgarije, Moldavië, Portugal, IJsland, San Marino, Finland en Zwitserland wisten donderdag een finaleplaats te behalen. De Nederlandse producer Wouter Hardy staat dankzij de kwalificatie van Zwitserland voor het tweede jaar op rij in de eindstrijd. De Brabander, die meeschreef aan Duncan Laurence’ Arcade, komt bij winst in een uniek rijtje. Slechts vijf mensen wisten eerder minstens twee keer als artiest of schrijver het songfestival te winnen. Voor Estland, Tsjechië, Oostenrijk, Polen, Georgië, Letland en Denemarken houdt het songfestivalavontuur op.

Dinsdag plaatsten Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne zich voor de finale. Jeangu Macrooy is, omdat Nederland gastland is dankzij de overwinning van Duncan Laurence in 2019, al verzekerd van een finaleplaats. Ook Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië, de zogenoemde ‘Big Five’, hoefden niet mee te doen aan de halve finales en staan zaterdag sowieso al op het podium.