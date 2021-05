Verdachten overval waardetransport zaterdag voor rechter

De zes verdachten van de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord moeten zaterdag voor de rechter-commissaris verschijnen. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na een bericht van RTL Boulevard. De voorgeleidingen zullen waarschijnlijk de hele dag gaan duren.

Het OM verdenkt alle mannen, die uit Belgiƫ en Frankrijk komen, van betrokkenheid bij de overval. De rechter-commissaris zal een besluit nemen over de voorlopige hechtenis van de verdachten. Aan het eind van de dag hoopt het OM de beslissingen van de rechter te kunnen delen.

Nog zeker twee verdachten van de overval zijn voortvluchtig, meldde de politie donderdag. Een zevende verdachte is overleden. Het is nog niet bekend hoe die om het leven is gekomen. Twee van de aangehouden mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Een van hen is daar inmiddels ontslagen.

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw zei donderdagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur dat de politie aanneemt “dat de gestolen buit helemaal is teruggevonden”. Het zou gaan om “goud van juweliers en andere waardevolle spullen”. Wat de precieze waarde is van de buit, moet nog uit onderzoek blijken. Verschillende media meldden al dat de edelmetalen een waarde zouden hebben van 50 miljoen euro.