Voor vierde dag op rij minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de vierde dag op rij gedaald. In totaal liggen er nu 1822 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, 77 minder dan donderdag.

Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) werden op de intensive cares afgelopen etmaal 24 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen, maar het totaal aantal coronapatiënten op de ic’s nam af met 13. Er zijn dus meer patiënten ontslagen, of overleden, dan er binnenkwamen. Voor de verpleegafdelingen geldt iets soortgelijks: daar werden 135 nieuwe besmette mensen opgenomen, maar het totaal aantal patiënten nam af met 64.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 1214 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Op de ic’s liggen nog 608 coronapatiënten.