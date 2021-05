‘Basisscholen maken matig gebruik van coronazelftesten’

Op 40 procent van de basisscholen maakt niet al het personeel gebruik van de coronazelftesten die het ministerie van Onderwijs opstuurde. Dat komt naar voren uit een peiling die de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna 700 basisschoolleiders deed.

De zelftesten zijn bedoeld als voorzorgsmaatregel voor de docenten. Het personeel van 32 procent van de scholen gebruikt de zelftesten. Een op de vier ondervraagde scholen zegt tevreden te zijn over de coronazelftesten. Ruim 40 procent zegt niets te merken van het effect van de zelftests.

“De hoop was dat de tests wat druk bij schoolleiders zou wegnemen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren “Maar het effect is beperkt. De huidige tests zijn alleen preventief. Daarnaast worden alleen leraren getest, het zegt niets over de mate waarin leerlingen besmet kunnen zijn.”

Vorige week had de helft van de basisscholen nog geen test ontvangen, door een leveringsfout bij het ministerie. Inmiddels heeft 93 procent van de scholen de testen ontvangen. In Nederland zijn ongeveer 6700 basisscholen.