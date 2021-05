De middelbare scholen mogen op 31 mei weer helemaal open. Dat heeft het kabinet zaterdag besloten na een extra overleg met deskundigen zaterdag op het Catshuis.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft positief geadviseerd over de opening. De coronacijfers zijn de afgelopen weken flink verbeterd en in het voortgezet onderwijs kan de 1,5 meterregel losgelaten worden.

Wel moeten de leerlingen twee keer per week een zelftest thuis doen. Ook moeten ze afstand houden tot hun docenten.

De meeste middelbare scholieren in het voortgezet onderwijs krijgen momenteel maar een paar dagen per week les. Ze kunnen sinds maart weer voor minstens een dag in de week naar school. Op 7 juni moeten alle scholen weer open zijn.