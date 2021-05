Omgeving steekpartij Amsterdam vrijgegeven na politieonderzoek

De omgeving van de steekpartij in de Amsterdamse wijk De Pijp, waarbij vijf mensen werden neergestoken, is weer vrijgegeven. De politie heeft het materieel opgeruimd en de linten weggehaald, waardoor onder meer de Ferdinand Bolstraat weer begaanbaar is. De politie kon nog geen nieuwe informatie geven, het onderzoek loopt.

Na het incident waren de hulpdiensten in groten getale aanwezig. De omgeving werd ruim afgezet en een politiehelikopter vloog over het gebied. Vervoersbedrijf GVB meldde dat trams en de metro werden omgeleid of niet stopten in de wijk, maar inmiddels rijdt het openbaar vervoer weer de gebruikelijke routes.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden vijf mensen volgens de politie afzonderlijk op of in de directe omgeving van de Ferdinand Bolstraat gestoken. Eén van de slachtoffers kwam te overlijden. Vier anderen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een 29-jarige man uit Amstelveen is aangehouden. De politie gaat uit van één verdachte. De driehoek Amsterdam, bestaande uit de gemeente, justitie en politie, laat weten dat er geen aanwijzingen zijn voor een terroristisch motief. Wel worden vooralsnog alle opties opengehouden.

De driehoek betuigt “medeleven aan de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer en wenst de gewonden een spoedig herstel en sterkte voor al hun naasten”. De gemeente zal de komende tijd de sentimenten en eventuele onrust in De Pijp goed in de gaten houden en er wordt slachtofferhulp ingeschakeld.