Rotterdam steunt met corona besmette Duncan Laurence

Een eerbetoon aan de met corona besmette Duncan Laurence is zaterdagavond te zien op de Zalmhaventoren in Rotterdam. Op de hoge toren, in de buurt van de Erasmusbrug, is dan de tekst “We love Duncan” te lezen.

De hele week wordt Rotterdam al verlicht met projecties van het Eurovisie Songfestival. Ook vrijdagavond was de tekst al te zien op het gebouw. Woensdag testte de artiest, die in 2019 namens Nederland het Eurovisie Songfestival won met zijn nummer Arcade, positief op corona. Daardoor kan hij zaterdagavond niet optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival.

Duncan Laurence laat op Instagram weten erg dankbaar te zijn voor het gebaar. “Dit is zo lief. Bedankt Rotterdam en Eurovision. Ik kan niet wachten om de show vanavond te zien.” Eerder schreef de zanger dat dit een van de verdrietigste momenten uit zijn leven was. “Ik heb me nog nooit zo machteloos gevoeld. Ik ben zo voorzichtig geweest. We zijn allemaal zo voorzichtig geweest, maar helaas kunnen dit soort dingen nog steeds gebeuren.”