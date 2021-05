Slachtoffers van steekincident Amsterdam buiten levensgevaar

Alle vier de slachtoffers die in het ziekenhuis lagen na de steekpartij in de Amsterdamse buurt De Pijp zijn inmiddels buiten levensgevaar, laat de politie weten.

Vrijdagavond werden in en bij de Ferdinand Bolstraat vijf personen neergestoken. Een van hen, een 64-jarige man uit Amsterdam, overleed. De vier andere slachtoffers liggen in het ziekenhuis. Drie van hen komen uit Amsterdam, één woont in Haarlem. De gewonden zijn tussen de 21 en 28 jaar.

De politie gaat ervan uit dat één persoon, een 29-jarige man, verantwoordelijk is voor deze steekpartij. De politie liet eerder weten dat er geen aanwijzingen waren voor een terroristisch motief, hoewel alle opties open worden gehouden.